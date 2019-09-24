أحمد موسى يكشف وثائق تفضح مراسلات الإخوان مع "النهضة" في تونس

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الشعب المصري جرّب التنظيمات الإرهابية وعرفها، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن الشعب المصري لن يسمح للتنظيمات الارهابية بالوصول للحكم.



وأضاف "موسى"، خلال برنامجه "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه تم فضح وثائق للجماعة الارهابية تكشف عن المراسلات بين تنظيم جماعة الاخوان الإرهابية وبين حزب النهضة الإخواني في تونس.



وأوضح أن هذه الوثائق تكشف عن تعليم التنظيم الإرهابي الأم لفرعه في تونس عن كيفية قتل الناس وكيفية عمل مراقبة وتصنت، وكيفية مراقبة النظام السابق "زين العابدين بن علي" وكيفية إقامة جهاز أمني علني داخل التنظيم يحمي المقرات ومراقبة الشخصيات ونقل الوثائق.