صافيناز: اعتزلت الرقص وهشتغل دكتورة (فيديو)

فاجأت الراقصة الأرمينية صوفينار، الشهيرة بصافيناز، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، بفيديو لها من داخل إحدى عيادات التجميل.وقالت في الفيديو: "دلوقتي يا حلوين أنا اعتزلت الرقص وهاشتغل دكتورة"، وظهرت خلال الفيديو وهي تمسك بيدها مسدس يستخدم لتجميل وتنقية البشرة وعلقت عليه قائلة: "أنا اشتغلت دكتورة خلاص".يذكر أن صافيناز أعلنت مؤخرًا اعتزالها الرقص في الحفلات الفنية خلال الفترة المقبلة وذلك بسبب ارتفاع تكلفة تراخيص هذه الحفلات، مؤكدة أنها ستكتفي بالرقص في الفندق الذي تعاقدت معه فقط.