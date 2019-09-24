إحباط محاولة تهريب طائرات لاسلكية في بورسعيد (صور)

أحبطت الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى، اليوم الثلاثاء، محاولة تهريب عدد من الطائرات اللاسلكية المحظور استيرادها.



ووردت معلومات من الإدارة المركزية بجمارك بورسعيد ومذكرة المعلومات المقدمة من إدارة مباحث وإدارة مكافحة المخدرات بميناء بورسعيد بإعتزام شركة للاستيراد والتصدير إدخال أصناف مخالفة ضمن مشمول الحاوية رقم "EGHA9090815"، قادمة من الصين بيان جمركي رقم 5867 لسنة 2019، ومخزنة بساحة الخليج، ومشمولها طبقا للمستندات عبارة عن 732 كرتونة إكسسوار محمول.



وتبين من تفتيش الحاوية وجود 161 طائرة تعمل بالريموت كنترول "لاسلكية" وبها إمكانية إضافة كاميرا فيديو وكارت ذاكرة، وجاري الإجراءات القانونية وإخطار الجهات المختصة.