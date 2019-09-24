"يويفا" يحدد 3 ملاعب لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا حتى 2023

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الثلاثاء، تحديد 3 ملاعب لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا لمدة 3 أعوام متتالية حتى عام 2023.







ومن المقرر أن يستضيف ملعب سان بطرسبرج في روسيا نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2021،وسيستضيف ملعب "آليانز آرينا" معقل نادي بايرن ميونخ الألماني نهائي دوري أبطال أوروبا لعام 2022، كما حدد "يويفا" استاد ويمبلي في لندن لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا نسخة عام 2023.





كما من المقرر أن تستضيف مدينة إسطنبول التركية نهائي موسم 2019-2020 (النسخة الجارية) في 30 مايو المقبل، على ستاد أتاتورك الأولمبي.