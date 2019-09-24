الباز يكشف توجيهات الجماعة الإرهابية للحشد ضد الدولة

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، تفاصيل الوثيقة الصادرة عن الاجتماع الدوري 102 لمكتب الإرسشاد لجماعة الإخوان الإرهابية.

وقال "الباز"، في برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، إن الجماعة في هذه الوثيقة وجهت رؤساء مكاتب الجماعة بالقيام بالأتي:-

-الاستمرار في الحشد الشعبي رغم إجهاض أجهزة الأمن لاحداث الجمعة الماضية.

- بث روح الإحباط من تردي الأوضاع في الدولة على كل المستويات.

- التنصل مندعم شخص محمد علي والتنبيه بعدم رفع أي شعارت أو لافتات في التظاهر.

- تكليف المسؤول السياسي بالتنسيق مع الأحزاب، والحركات السياسية وتوصيل رسالة بأن الجماعة مدعومة من بعض القيادات بالجيش.

- تكليف مسؤول الطلاب بالمحافظات لاستغلال بدء العام الدراسي لإحداث حراك بين الطلاب.