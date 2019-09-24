"المرأة العربية" تناقش التقرير الإقليمي حول تنفيذ إعلان عمل بيجين

تُنظم منظمة المرأة العربية اجتماعًا للخبراء لمناقشة التقرير الإقليمي حول "التقدم المحُرز في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين في المنطقة العربية بعد خمسة وعشرين عامًا، وذلك بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وجامعة الدول العربية" يومي 25 و26 سبتمبر 2019 في بيت الأمم المتحدة بالعاصمة اللبنانية بيروت.



يهدف هذا الاجتماع إلى عرض ومناقشة التقرير الإقليمي حول التقدم المحُرز في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين في المنطقة العربية خلال السنوات الخمس الماضية (2014 – 2019)، وذلك استنادا على التقارير الوطنية التي قدمتها الدول، مع تسليط الضوء على المحاور الرئيسية لإعلان ومنهاج عمل بيجين والقضايا الأكثر إلحاحًا في المنطقة ذات العلاقة، ويركز الاجتماع على تدارس استنتاجات التقرير الإقليمي وتعميق المعرفة حول مخرجات المراجعة الإقليمية، والمشاركة في تحديد التقدم المحُرز وتبرير أسبابه بما يساهم في تعزيز الجهود العربية لتحقيق مزيد من التقدم نحو غايات منهاج عمل بيجين وأجندة التنمية المستدامة للعام 2030.