الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 الموافق 25 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

بعد إصدار هاتفها الجديد.. هل تودع هواوي نظام أندرويد؟

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 09:44 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحلام عبدالرحمن
طباعة
قال جمال حواص أستاذ جامعي ومستشار تسويق واتصال، إن إطلاق شركة هواوي أحدث هواتفها الذّكيّة "مايت 30" و"مايت 30 برو"، وهو الهاتف الّذكيّ الأوّل الّذي تصدره منذ بداية العقوبات الأميركية عليها، دون تطبيقات "جوجل" الواسعة الانتشار، سوف يحقق لها خسائر كثيرة.

وأضاف خلال حواره لقناة الغد، أن المنصة الموازية لـ"بلاي ستور" الّتي ابتكرتها الشركة الصينية العملاقة تقدّم 45 ألف تطبيق من خلال معرض تطبيقات"هواوي"، هى محاولة لإزالة المخاوف من عدم نجاح الهاتف من دون تطبيقات تحظى بشعبية كبيرة مثل "واتساب" و"يوتيوب" و"جوجل مابس".

وأوضح قائلًا:"لا أظن أن هواوي لديها القدرة التنافسية من خلال منصتها الجديدة"، مشيرًا إلى أن مبيعات هواوي سوف تتراجع إلى 30% من مبيعاتها، وهذا يعنى خسارتها 30 مليار دولار فى العام، وهو رقم ضخم جدًا بالنسبة لهواوي والذي سيتسبب لها فى كوارث كبيرة جدًا.

وأشار إلى أن هذا الحظر سوف يدعم منافسين شركة هواوي فى الانتشار والسيطرة على السوق مما يجعل شركة هوواي تسعى فى الضغط على الحكومة الأمريكية برفع الحظر على شركة هواوي، مضيفًا أنه من الصعب على شركة هواوي مواجهة شركة جوجل.

ومحاولاتُ شركةِ التكنولوجيا الصينيةِ هواوي لتجاوزِ العقوبات الأمريكية أسفرت عن طرحِها لأحدثِ هواتفها الذكية، والذي يعتبرُ أول اجهزتِها النقالة الخالية من تطبيقات جوجل، كالواتساب والانستجرام ويوتيوب وغيرها من التطبيقات الأخرى

هذا الأمرُ أثار مخاوفَ بعض التجار من انخفاض مبيعاتِ الشركة لكن في نفس الوقت أكد رئيسُ فرع المستلهكين في هواوي "ريتشارد يو" أن المنصةَ الموازية للبلاي ستور ستقدم 45 ألف تطبيق من خلالِ معرض تطبيقات هواوي.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 7 ساعات

ما سر صمت تركي آل شيخ والهضبة وهنيدي على هجوم المقاول الأجير محمد علي؟

منذ يوم

الباز يكشف كيف تدار صفحات المقاول الأجير محمد علي

منذ أقل من ساعة

الخارجية ترد على أكاذيب أردوغان: محاولة بائسة لصرف النظر عن تدهور نظامه

منذ حوالي 10 ساعة

حقيقة إلقاء مدرس لتلميذ من الطابق الثاني بالفيوم

ads

الصور

image description

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

image description

مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري

image description

ريد كاربت الفارس والأميرة

image description

صور.. جامعة بنى سويف تستقبل الطلاب بتحية العلم

image description

عودة المدارس

الأكثر قراءة

الخارجية ترد على أكاذيب أردوغان: محاولة بائسة لصرف النظر عن تدهور نظامه

إسبانيا ترفض طلب لجوء الهارب محمد علي

الأجير والبذيء في المصيدة.. تحركات قانونية ضد محمد علي ووائل غنيم

صراع الخونة مستمر.. الإخوانى محمد ناصر يسب الهارب أيمن نور في مكالمة مسربة

أيام زمان

ماذا فعلت أمينة رزق ليضربها والدها بـ "الكرباج"؟ (فيديو)

سر غناء إسماعيل ياسين تحت تهديد السلاح

فايزة أحمد ومحمد سلطان قصة حب من أول نظرة.. تفاصيل تعرفها للمرة الأولى

لماذا اتجهت معالي زايد إلى تسمين العجول؟.. تعرّف على القصة

الصحة

سيول تؤكد رابع حالة إصابة بحمى الخنازير في مزارعها وتطلب تعاون بيونج يانج

مستشفى بكوريا الجنوبية تجري عملية إجهاض بطريق الخطأ

علماء يتمكنون من تطوير لقاح لعلاج الهربس

مضادات الاكتئاب الشائعة تخفف القلق بشكل أفضل

الرئيس نيوز

"الخارجية" ترد على تطاول أردوغان ضد مصر: حقد دفين

رئيس الوزراء الباكستاني: ترامب كلّفني القيام بوساطة مع إيران

جمارك بورسعيد تضبط محاولة تهريب 161 "طائرة لاسلكية" محظور استيرادها

درويش: خطاب الرئيس أكد أن مصر لديها رؤية لمواجهة تحديات العالم

منوعات

عبدالرحمن سليم يحتفل بزفافه بحضور عدد من الشخصيات العامة

تنزانيا تستدعي ممثل الصحة العالمية حول تقارير منشورة في وسائل الإعلام

عمال "إمبراير" البرازيلية المصنعة للطائرات يضربون عن العمل

تفاصيل اقتراب 5 كويكبات من الأرض

كشكول

فى المدارس.. كيف تحافظى على مناعة طفلك قوية ضد الأمراض؟

جامعة القناة تستقبل وفد ممثلي "بيت العيلة" في الإسماعيلية

خفض الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الثانوي في دمياط

تشكيل لجنة لمواجهة عجز وقلة مياه الشرب بمدارس الإسماعيلية

إسلام سياسي

الإرهابية وعناصرها يروجون لإغلاق مواقع التواصل الاجتماعي لمتابعة قنواتهم التحريضيه ضد مصر

شاب إخواني فى تركيا: الجماعة تروج للشائعات عبر حساباتها الرسمية

مقتل 6 عناصر إخوانية فى مواجهة مع الشرطة بـ6 أكتوبر

مفتى الجمهورية: التعامل بين المسلمين وغيرهم يقوم على التعاون الإنسانى


زيت وسكر

“الصحة النفسية” تبحث مشكلة تعاطي العقاقير المنشطة بورشة “الأمم المتحدة”

للسيدات.. فوائد “التونة” لصحة بشرتك

رفع كفاءة الانارة بحى الجمرك بالإسكندرية

حملات تفتيشية على مجازر المنيا

مقالات الرأي
منى رجب
وداعًا للعشوائيات
مؤمن المحمدي
سيد مصطفى
ماجد حبته
مصر السيسى.. وأمريكا ترامب
يوسف إدوارد
ثورات سيئة النية
المزيد

الثقافة

غدًا.. لقاء مع الكاتبة الجزائرية ندى مهري بمختبر السرديات

عروض سينما وورش للطفل بثقافة المنيا

داود عبدالسيد ضيف صالون الجزويت الثقافي.. غدًا

"الثقافة": القوى الناعمة وسيلة فعالة للتواصل بين الشعوب

صفحتنا ع الفيس بوك