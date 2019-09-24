في 10 معلومات.. أكبر مصنع للغزل في العالم على أرض المحلة

تبدأ مصر في إنشاء أكبر مصنع للغزل في العالم خلال شهر نوفمبر المقبل، وفقا لما أعلنه وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، ضمن خطة تطوير الغزل والنسيج الحكومية.



وترصد "الدستور".. أهم 9 معلومات عن المصنع



1-مدينة المصنع: مدينة غزل المحلة

2-بداية انشائه: نوفمبر القادم

3-الانتهاء من انشائه: بعد عام ونصف العام

4-تكلفته: يدخل ضمن 4 مصانع تقام في المحلة بتكلفة 7 مليارات جنيه

5-مكان المصنع: أرض الشونة بالمحلة

6-ترتيبه بين مصانع الغزل الجديدة: أول مصنع

7-معداته: 182 ألف مردم للغزل

8-الجهة التابعة لها: شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبري

9-المستهدف منه: تحقيق أكبر عائد ربحي لصناعة الغزل والتصدير للخارج

10-التكلفة الاجمالية لتطوير صناعة الغزل والنسيج: 21 مليار جنيه