الطيبي: نتنياهو يجر النظام الإسرائيلي لانتخابات ثالثة

قال الدكتور أحمد الطيبي، عضو الكنيست عن القائمة العربية المشتركة، إن المباحثات الدائرة بين حزبي أزرق أبيض، والليكود لتشكيل حكومة وحدة هي مباحثات شكلية.



وشكك "الطيبي"، في لقاء مع فضائية "الغد"، في إمكانية تشكيل الحكومة بسبب الخلافات بينهما، مشيرًا إلى أن نتنياهو يسعى إلى جر النظام السياسي في إسرائيل إلى انتخابات ثالثة.