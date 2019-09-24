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عالم

روسيا: لم نتسلم طلبا لتغيير اتفاق "أوبك +" إثر هجمات "أرامكو"

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 09:06 م
وزير الطاقة الروسي
وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك
أ ش أ
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كشف وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الثلاثاء، أن بلاده لم تتلق أي طلبات بشأن تغيير معايير صفقة "أوبك+" أو زيادة إنتاج النفط، جراء الأوضاع بعد هجمات "آرامكو" في السعودية.

وقال نوفاك - في تصريحات صحفية - "لقد تحدثنا مع وزير الطاقة السعودي الأسبوع الماضي، كان هناك محادثة هاتفية.. وناقشنا عدم اتخاذ أي تدابير إضافية، أعمال الترميم جارية هناك، والآن كما ترون، فإن الوضع مستقر في السوق".

وحول ما إذا كانت هناك بالفعل أي نداءات وجهت إلى روسيا لزيادة إنتاج النفط أو تغيير معايير صفقة "أوبك+" على خلفية الوضع في السعودية، أوضح نوفاك: "لا، لم تكن هناك مثل هذه النداءات"

وكانت السعودية التي تعتبر أكبر دولة مصدرة وواحدة من أكبر ثلاث دول منتجة للنفط، قد أعلنت بعد الهجمات التي تعرضت لها منشآتها النفطية، أنها خفضت الإنتاج إلى أكثر من النصف - بمقدار 5.7 مليون برميل يوميا عن المستوى المعتاد البالغ 9.8 مليون.

يشار إلى أن وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، قد أعلن في 17 سبتمبر الجاري أن إمدادات النفط قد عادت بالفعل إلى مستوياتها السابقة.

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