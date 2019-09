مدرب الأرجنتين: ميسي ساحر ولن يتكرر

وصف ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، مواطنه وقائد برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، بالـ"ساحر"، بعد يوم من تسلمه جائزة أفضل لاعب في العالم "The Best" لعام 2019 من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).



وقال سكالوني - خلال مؤتمر صحفي على هامش مشاركته في إحدى الفعاليات في مدينة بالما الإسبانية، اليوم: "سيظل اللاعب الأفضل في العالم طالما أراد ذلك، وهو قادر على ذلك، وحالته البدنية ستساعده سيكون أمرًا طيبًا أن يقدر العالم بأسره لاعبا بحجم ميسي، الذي طالما نريد الاستمتاع به، لأنه لن يتكرر مجددًا".



وكان "ليو" قد فاز الإثنين بجائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم "The Best" عن الموسم الماضي.



وخلال الحفل الذي عقد بمدينة ميلانو الإيطالية، تفوق ميسي على منافسيه البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، والهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول.



وتلقى ميسي الجائزة من رئيس الفيفا، جياني إنفانتينو، ليخلف بذلك الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد، الذي نال الجائزة عام 2018.