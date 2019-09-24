الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 الموافق 25 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

رياضة

ميسى يقود هجوم برشلونة أمام فياريال

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 09:01 م
ميسي
ميسي
طباعة
أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، التشكيلة الرسمية لفريقه لخوض مواجهة فياريال، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري الإسباني لكرة القدم.
وشهدت التشكيلة ظهور الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، أساسيًا لأول مرة هذا الموسم، بينما تواجد النجم الشاب أنسو فاتي وعثمان ديمبلي وفرينكي دي يونغ على مقاعد البدلاء.
وجاءت تشكيلة برشلونة كالتالي:
تير شتيغن، سيميدو، بيكيه، لينغليت، فيربو، آرثر ميلو، بوسكيتس، سيرغي روبيرتو، ليونيل ميسي، غريزمان ولويس سواريز.
فيما جاءت تشكيلة فياريال كالآتي:
أسينخو، ألبيول، باو، جيرارد، كازورلا، إيبورا، شوكويزي، كوينتيلا، أنجويسا، بينيا وأونتيفيروس.

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 16 دقيقة

"تخاريف التابع".. جمال ريان يطرح استفتاء حول عودة السيسي.. و النتيجة صادمة

منذ يوم

الباز يكشف كيف تدار صفحات المقاول الأجير محمد علي

منذ حوالي 8 ساعات

مصرع 3 وإصابة 14 بتصادم أتوبيسين في شبرا

منذ حوالي 9 ساعات

حقيقة إلقاء مدرس لتلميذ من الطابق الثاني بالفيوم

ads

الصور

image description

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

image description

مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري

image description

ريد كاربت الفارس والأميرة

image description

صور.. جامعة بنى سويف تستقبل الطلاب بتحية العلم

image description

عودة المدارس

الأكثر قراءة

إسبانيا ترفض طلب لجوء الهارب محمد علي

صراع الخونة مستمر.. الإخوانى محمد ناصر يسب الهارب أيمن نور في مكالمة مسربة

اتحاد الكرة يفتح تحقيقًا في ملابسات تصويت مصر لـ"محمد صلاح"

الأجير والبذيء في المصيدة.. تحركات قانونية ضد محمد علي ووائل غنيم

أيام زمان

ماذا فعلت أمينة رزق ليضربها والدها بـ "الكرباج"؟ (فيديو)

سر غناء إسماعيل ياسين تحت تهديد السلاح

فايزة أحمد ومحمد سلطان قصة حب من أول نظرة.. تفاصيل تعرفها للمرة الأولى

لماذا اتجهت معالي زايد إلى تسمين العجول؟.. تعرّف على القصة

الصحة

سيول تؤكد رابع حالة إصابة بحمى الخنازير في مزارعها وتطلب تعاون بيونج يانج

مستشفى بكوريا الجنوبية تجري عملية إجهاض بطريق الخطأ

علماء يتمكنون من تطوير لقاح لعلاج الهربس

مضادات الاكتئاب الشائعة تخفف القلق بشكل أفضل

الرئيس نيوز

حسب الله: كلمة الرئيس "خارطة طريق" لحل المشكلات والأزمات

إحالة 19 موظفا بـ"التموين والزراعة" للجنايات في قضية "فساد القمح"

"الداخلية" تضبط 102 قضايا إبتزاز ونصب عبر الإنترنت في أسبوع

"المصريين الأحرار": رسالة السيسي حول "سد النهضة" قوية وحاسمة

منوعات

عبدالرحمن سليم يحتفل بزفافه بحضور عدد من الشخصيات العامة

تنزانيا تستدعي ممثل الصحة العالمية حول تقارير منشورة في وسائل الإعلام

عمال "إمبراير" البرازيلية المصنعة للطائرات يضربون عن العمل

تفاصيل اقتراب 5 كويكبات من الأرض

كشكول

الاستعانة براغبي الخدمة العامة لسد عجز مدارس المنيا

جولات مفاجئة لوكيل التعليم بقنا لمدارس إدارتي نجح حمادي ونقادة

"دار العلوم القاهرة" تُعلن دعمها المطلق للرئيس السيسى ومؤسسات الدولة

جامعة بنها: تسكين 95% من المستهدف لاستكمال الهياكل الأكاديمية والإدارية

إسلام سياسي

شاب إخواني فى تركيا: الجماعة تروج للشائعات عبر حساباتها الرسمية

مقتل 6 عناصر إخوانية فى مواجهة مع الشرطة بـ6 أكتوبر

مفتى الجمهورية: التعامل بين المسلمين وغيرهم يقوم على التعاون الإنسانى

رئيس حزب النور يرد على تحريضات الإخوان بمقال جديد


زيت وسكر

حقائق صادمة عن المرض الآكل للحوم البشر

لأهالي بورسعيد.. تعرف على آخر تطورات مشروع الإسكان الإجتماعي

حملات تموينية مكثفة بالمنوفية

بدء تنفيذ برنامج تطعيم طلاب المدارس بالدقهلية

مقالات الرأي
منى رجب
وداعًا للعشوائيات
مؤمن المحمدي
سيد مصطفى
ماجد حبته
مصر السيسى.. وأمريكا ترامب
يوسف إدوارد
ثورات سيئة النية
المزيد

الثقافة

غدًا.. لقاء مع الكاتبة الجزائرية ندى مهري بمختبر السرديات

عروض سينما وورش للطفل بثقافة المنيا

داود عبدالسيد ضيف صالون الجزويت الثقافي.. غدًا

"الثقافة": القوى الناعمة وسيلة فعالة للتواصل بين الشعوب

صفحتنا ع الفيس بوك