أحمد موسى: المصريون الشرفاء يعرفون قيمة مصر ويساندون الرئيس

قال الإعلامي أحمد موسى، إن المصريين الشرفاء يعرفون قيمة مصر ومكانتها ووضعها.



وأضاف خلال برنامجه "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الشغب المصري يساند مصر ورئيسها عبدالفتاح السيسي.



وأوضح أن 100 مليون مصري يدعمون استقرار الدولة المصرية ومؤسساتها واستقرار الوطن، لافتًا إلى أن المصريين يحرصون على إبقاء مصر دولة مستقرة وآمنة وحر دون خونة ودون إخوان.