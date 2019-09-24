عبدالرحمن سليم يحتفل بزفافه بحضور عدد من الشخصيات العامة

احتفل الزميل عبدالرحمن سليم بزفافه على عروسه سميرة عادل محمود، وسط أجواء من الفرح والسعادة، بحضور الأهل والأصدقاء.



حضر حفل الزفاف عدد من الشخصيات العامة، على رأسهم الكابتن أحمد شوبير، شاهدًا على عقد القران، بالإضافة إلى بعض الزملاء الصحفيين من جرائد: الدستور، والفجر، واليوم السابع، والمصري اليوم، وصوت الأمة، والوطن، والشروق، والتحرير.



ونحن، إذ نبارك للعروسين الزفاف السعيد، نتمنى لهم حياة سعيدة، داعين الله أن يرزقهم الذرية الصالحة.