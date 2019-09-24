الاستعانة براغبي الخدمة العامة لسد عجز مدارس المنيا

أكد النائب الدكتور سمير رشاد، عضو مجلس النواب عن دائرة سما لوط شمال محافظة المنيا، أن محافظ المنيا وافق على الاقتراح الذي تقدم به بالاستعانة بالراغبين في أداء الخدمة العامة؛ للعمل بالتدريس داخل المدارس، التي تعاني عجزًا في بعض التخصصات.



وأضاف نائب سما لوط، أن المحافظ كلف وكيلي وزارة التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم؛ للتنسيق فيما بينهما؛ لدراسة تنفيذ الطلب، وتطبيقه على أرض الواقع لسد العجز.



وكشف النائب الدكتور سمير رشاد أبو طالب، عن وجود عجز ببعض التخصصات في العديد من المدارس خاصة في مادتي العلوم والرياضيات وغيرهما؛ فتقدم النائب بطلب لمحافظ المنيا بقيام راغبي أداء الخدمة العامة من حملة شهادات المؤهلات العليا بالتدريس، وخاصة خريجي كليات التربية العامة والتربية النوعية ورياض الأطفال وكلية التربية للتعليم الأساسي بالعمل في التدريس.



يذكر أن المقترح ثبت نجاحه في العام الماضي؛ لسد العجز مؤقتًا لحين تعيين مدرسيين جدد.