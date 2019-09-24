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رياضة

كاسياس: ما زلت أتعافى وأتمنى العودة للعب من جديد

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 08:52 م
إيكر كاسياس حارس
إيكر كاسياس حارس مرمى فريق
وكالات
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أوضح إيكر كاسياس حارس مرمى فريق بورتو البرتغالي لكرة القدم أنه مازال يتعافى من إصابته بأزمة قلبية كان قد تعرض لها قبل أربعة أشهر، وأنه لم يتخذ قراره النهائي بشأن مستقبله، رغم انه يتمنى اللعب مرة أخرى.

وقال كاسياس اليوم الثلاثاء: " اليوم الذي سأعتزل فيه سأكون أول من يعلن. لن يكون لدي مشكلة، هذا قانون الحياة".

وأضاف كاسياس الذي فاز بكأس العالم 2010، مازحا:"أنا بخير بعد مرور أربعة أشهر و23 يوما".

ويقوم حاليا كاسياس بمساعدة ناديه حيث أصبح كحلقة وصل بين الجهاز الفني ومجلس الإدارة.

وقال كاسياس:"أتعافى من الناحية البدنية، وهي ليست عملية بطيئة، ولكن الأشخاص الذين تعرضوا من قبل لأزمة قلبية يعلمون أن العملية العلاجية هي التي تضع بصمتها. إنها تحديات تضعك فيها الحياة".

وأكد: "إنها عملية سريعة من الناحية البدنية، ولكنها بطيئة من خلال توقيت اتخاذ القرار. من الوقت الحالي وحتى مارس سأرى ماذا سوف يقرر الطبيب".

واختتم: "أتمنى أن ألعب مجددا، ولكن إذا كان هناك أي مخاطرة لن أقوم بها. إذا سارت الأمور بشكل جيد سأحدد موعد عودتي. والآن يتعين علينا الانتظار وأواصل التعافي".

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