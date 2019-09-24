السعودية: إيران تريد تصدير الثورة لدول المنطقة

أكد عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، أن إيران تحاول التوسع في المنطقة تحت ستار تصدير الثورة إلى دولها، مشيرا إلى أن إيران لا تريد التفاوض بل تسعى لرفع العقوبات وبالتالي المناورة.



وشدد الجبير في كلمة له مساء اليوم، خلال جلسة حوارية هامش اجتماعات الجميعة العامة للأمم المتحدة في نيويورك في دورتها الـ74 على الاقتصاد الإيراني يعاني الأمرين بسبب العقوبات الأميركية، وذلك وفق قناة "العربية".



وأوضح الجبير أنه لا يمكن للبنوك الأوروبية التعامل مع آلية "انستكس" لالتفاف إيران على العقوبات، مشيرا إلى أن المملكة تعمل مع واشنطن والأوروبيين وتعتقد أن التهدئة لا تنفع مع إيران.



وأضاف وزير الدولة السعودي "المشكلة الإيرانية مركبة أهمها البرنامج الصاروخي ورعايتها لحزب الله والحوثيين ".



وأشار الجبير إلى أن المملكة تعمل على التوصل إلى موقف دبلوماسي قوي للرد على إيران، وتعمل أيضا مع حلفائها الأوروبيين للتوصل إلى خيار جماعي للتعامل مع إيران.



وأكد الجبير أنه وفق التحقيقات الأولية فإن الأسلحة المستخدمة في هجوم أرامكو إيرانية، ولا زالت السعودية تحقق حول مصدر إطلاق الصواريخ على أرامكو.