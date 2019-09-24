أحمد موسى: الجماعة الإرهابية مصدومة من تصريحات ترامب عن السيسي

قال الإعلامي أحمد موسى، إن جماعة الإخوان الإرهابية وقناة الجزيرة القطرية يعيشون حالة صدمة كبيرة من تصريحات الرئيس ترامب عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وأضاف "موسى"، خلال برنامجه "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضئية "صدى البلد" موجهًا الشكر للرئيس ترامب: "شكرًا ترامب على هذه الصداقة، وشكرًا على دعمك لمصر"، متابعًا: "لما تلاقي صديقك بيتكلم كدا على مصر لازم نوجه له الشكر".



وتابع: "الرئيس ترامب صفع الجزيرة وقنوات الإخوان والمذيعين الخونة"، مشيرًا إلى أنه بعد ما صرفت الجماعة الارهابية مليارات ختى تُسقط الدولة المصرية صُدموا من لقاء ترامب للرئيس السيسي.