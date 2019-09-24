كارمن بصيبص تكشف تفاصيل أول فيلم مصري يجمعها بأحمد عز

كشفت الفنانة اللبنانية كارمن بصيبص، عن تفاصيل الفيلم المصري الجديد الذي تشارك به للمرة الأولى.



وقالت خلال لقائها في برنامج "ET بالعربي"، والمذاع عبر فضائية "روتانا": "الفيلم مبدئيا يحمل اسم يونس، وهو من إنتاج شركة سينرجي، وإخراج أحمد علاء".



وأضافت: "الفيلم من بطولة أحمد عز، وأحمد فهمي، ومصطفى خاطر، وركين سعد، وهو من نوعية الأكشن، ومن المقرر أن يتم طرحه في شهر يونيو المقبل"، مؤكدة أنها تواصل تصويره خلال الوقت الحالي.



يذكر أن كارمن بصيبص، يعرض لها خلال الوقت الحالي مسلسل "عروس بيروت"، وهو من بطولة الفنان التونسي ظافر العابدين وهو النسخة المعربة من المسلسل الشهير "عروس اسطنبول"، وهو العمل الثاني الذي يجمع ما بين ظافر العابدين وكارمن بصيبص بعد المسلسل المصري "ليالي أوجيني" الذي تم عرضه في رمضان 2018.