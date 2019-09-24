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خبير أسواق مال يكشف أهمية الدور الوطني للبنوك لانعاش البورصة

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 08:44 م
الدكتور وائل عنبة،
الدكتور وائل عنبة، خبير أسواق المال،
رباب الأهواني
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علق الدكتور وائل عنبة، خبير أسواق المال، على الخسارة التي تتعرض لها البورصة قائلًا إن البورصة فقدت 1500 نقطة في 3 أيام أي حوالي 70 مليار جنيه في 3 أيام وهو اكبر هبوط للبورصة منذ سنوات.

وأضاف خبير أسواق المال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم" مع الإعلامي سيد علي، أن الحل سيكون من خلال اجتماع البنك المركزي يوم الخميس القادم لبحث سعر الفائدة، مشيرًا إلى أنه في حالة تخفيض سعر الفائدة سيعطي جاذبية للبورصة.

واستطرد: "البنوك والتأمينات والبريد لها دور وطني بالدخول في البورصة وضخ سيولة بهدف الاستثمار"، لافتا إلى أن الأسعار الموجودة أسعار تاريخية لن تتكرر مرة أخرى، بالإضافة إلى ضرورة تحفيز الشركات التي لها أسهم في البورصة بشراء أسهم خزينة، كذلك رفع نسبة البيع الجبري إلى 80% إلى حين هدوء الأوضاع.

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