رئيس الوزراء العراقي يزور السعودية غدًا

يزور رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي غدا، لعدة ساعات المملكة العربية السعودية.



وبحسب بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية "واع"، فإن "رئيس الوزراء سيلتقي خلال الزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد محمد بن سلمان، لبحث العلاقات بين البلدين الشقيقين، والأوضاع الإقليمية وجهود التهدئة".



وأضاف البيان أن المباحثات ستركز على "موقف العراق الثابت للعب دوره الإيجابي في الحرص على إبعاد خطر التوترات والنزاعات وإقامة أفضل العلاقات مع جميع الدول المجاورة والشقيقة والصديقة".

