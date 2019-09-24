السعودية: قطر تدعم الجماعات الإرهابية بملايين الدولارات

أكد عادل الجبير وزير الدولة للشئون الخارجية السعودي أن قطر تقدم ملايين الدولارات لحزب الله والحشد الشعبي في العراق.



وشدد الجبير في كلمة له مساء اليوم، خلال جلسة حوارية هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في دورتها الـ74 أن قطر بلد جار لكن على الدوحة أن تغير سياساتها التي بدأتها منذ عام 1996، وذلك وفق قناة "العربية".



وأضاف الجبير: "قطر تواصل تمويل الإرهابيين والتدخل في الشؤون الداخلية".



وشدد الوزير السعودي الجبير على أن المملكة تدعم الجهود الدبلوماسية منذ عقود للتوصل إلى اتفاق سلام في المنطقة.



وأكد الجبير أن السعودية تقوم بجهود دولية وإقليمية كبيرة لاستقرار المنطقة وسوق النفط.