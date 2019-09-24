غدًا.. لقاء مع الكاتبة الجزائرية ندى مهري بمختبر السرديات

ينظم مختبر السرديات للفتية ببيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة، التابع لمكتبة الإسكندرية، في الخامسة مساء غد الأربعاء، لقاءً مع الكاتبة الجزائرية ندى مهري لمناقشة روايتها "مملكة الأمنيات" الموجهة للفتية.



ومن المقرر أن يناقش الرواية الناقدان وكاتبا الأطفال عبده الزراع ومصطفى غنايم، ويديرها الأديب منير عتيبة مدير مختبر السرديات، وينسق لهذا اللقاء الأديبان أحمد حلمي وحسام الدين فاروق.



يذكر أن ندى مهري إعلامية وباحثة وأديبة جزائرية مقيمة بالقاهرة، لها مجموعتان قصصيتان في مجال أدب الطفل، تحمل المجموعة الأولى عنوان "أميرة النجوم" وهي المجموعة التي حصلت على جائزة الشارقة للإبداع العربي عام 2009، وتحمل المجموعة الثانية عنوان "لعبة الألغاز"، عن سلسلة قطر الندى الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.



وشاركت في العديد من الملتقيات العلمية والأدبية والفكرية بمصر والوطن العربي وبعض الدول الأجنبية، ونشرت العديد من المقالات والأعمال الأدبية، وكذلك العديد من المواضيع الصحفية في جرائد ومجلات عربية وخليجية رائدة، كما شاركت في معرض القاهرة الدولي للكتاب بمخيم الطفل كراوية القصص للأطفال في فبراير 2015، إلى جانب المشاركة في العديد من المؤتمرات والمهرجانات ومعارض الكتاب العربية.



يذكر أنه تم تنظيم مختبر السرديات للفتية سعيًا وراء اكتشاف المواهب الجديدة والواعدة في مجال السرد، وهو ورشة للفتية من سن 10 إلى 20، يتم عقدها في الأربعاء الثاني من كل شهر في الساعة الخامسة مساءً.



الورشة مجانية وتقبل الفتيات والفتيان الذين يرغبون في الكتابة والتعلم في مجال السرد، وتوفر الورشة للمنضمين إليها تعلم مبادئ السرد، وكتب روائية وقصصية، ولقاءات مع المبدعين والمبدعات الذين يمنحون أعضاء الورشة من خبراتهم وتجاربهم، وكذلك تعليم أعضاء الورشة مبادئ اللغة العربية حتى يمكنهم الكتابة بلغة صحيحة خالية من الأخطاء، كما تتم متابعة ما يكتبه أعضاء الورشة من أعمال للارتقاء بها إلى المستوى المناسب للنشر ومساعدتهم على نشر الأعمال الجيدة من كتاباتهم.