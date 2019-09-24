نص تحقيقات النيابة مع مخرج "خيال مآتة" فى جلب مواد مخدرة من الخارج

روى خالد مرعى تفاصيل القبض عليه فى مطار القاهرة، وبحوزته مواد مخدرة، أثناء عودته من هولندا التى سافر إليها فى وقت سابق لمعاينة بعض أماكن تصوير فيلمه الجديد.



وقال «مرعى»: «كنت مسافرًا إلى أمستردام لمعاينة عدد من أماكن تصوير الفيلم الجديد الذى سأخرجه، وبعد الانتهاء من المعاينة عدت إلى القاهرة على متن رحلة مصر للطيران، وأنهيت الإجراءات اللازمة فى المطار، لكن مأمور الجمارك طلب مراجعة جواز السفر، وسألنى عن المكان الذى قدمت منه فأجبته بأنى قادم من أمستردام».



وأضاف: «بينما المطار يشهد زحامًا وتكدسًا كبيرين أثناء التفتيش وإنهاء إجراءات الخروج، بدأ مأمور الجمارك فى سؤالى عن المدة التى قضيتها فى هولندا، فأجبته ٤ أيام، وبعدها نادى على زميله وبدأ فى الحديث معه، فاعتقدت أنهم يرغبان فى أن أضع شنطتى على (جهاز X-Ray)، لكنهما رفضا وأخبرانى بأنهما سيفتحان الشنط كلها بطريقة يدوية».



وبالفعل، فتح مأمور الجمارك وزميله الشنطة الأولى، وسط طريقة تفتيش وصفها «مرعى» بـ«المهينة»، ليفاجأ بعدها بأحدهما يقول: «لقيت حتة حشيش فى الشنطة الصغيرة»، فرد المخرج قائلًا: «الحاجة دى مش بتاعتى».

بعدها فتح موظفا الجمارك الشنطة الكبيرة، وحاول «مرعى» أن يتذكر إذا ما كان نسى أى شىء فى تلك الشنطة، ومن الذى جلب الحشيش إلى الأخرى التى لم يمسكها أحد سواه، وفق قوله، ليسمع مأمور الجمارك وهو يقول: «لقيت حاجات تانية فى الشنطة الكبيرة»، ويشاهده وهو يتوجه للمدير المسئول ويقول له: «لقيت الحاجات دى فى الشنطة».

وقال «مرعى» موجهًا حديثه لمدير الجمارك: «الشنط اللى خرجت منها المواد المخدرة بتاعتى، وأنا اللى مرتبها قبل ما أسافر ومفيش حد مسكها غيرى، ومعرفش الحاجات دى وصلت هنا إزاى، خاصة أنى ماسبتش الشنط لحد». وتضمنت المضبوطات ٦ أكياس بلاستيكية بها قطع حشيش، و٣ أكياس «ماريجوانا»، وعلبة تحوى فطر المشروم، و٥ جذور لـ«الماريجوانا»، و«ورق بفرة»، وعلبة بلاستيكية تشبه «المطحنة».

وأضاف «مرعى»: «قولت لمأمور الجمارك إن الحاجات دى مش بتاعتى ولا بستخدمها.. أنا بالفعل أتعاطى المخدرات وبشرب حشيش فى بعض الأحيان، وفيه واحد معرفة بيجيبها كل فترة، بس مش فاكر مين هو بالضبط، بس أنا متأكد إن الحاجات دى مش بتاعتى، وأكيد فيه حاجة حصلت بسبب الزحمة فى المطار أثناء تفتيش الشنط».

وواصل: «مش متذكر إذا كان فيه حد بيعاون المأمور فى التفتيش ولا لأ، بس أتذكر إن كان فيه واحد معاه بيفتش بس معرفش أسماءهم إيه، ووقتها مأمور الجمارك سألنى عن أى حاجات تتجمرك، ومكنش معايا»، مؤكدًا عدم وجود أى خلافات بينه وبين مأمور الجمارك بقوله: «معرفوش أصلًا».

وعند سؤاله عن اعترافه لمحرر الضبط الجمركى فى المحضر بأن المضبوطات تخصه، وتوقيعه على ذلك، قال: «أنا مقولتش إن الحاجة دى بتاعتى.. كل اللى قولته معرفش الحاجة دى جات منين، وأنا مشفتش إنى وقعت على ورق يقول إن الحاجة دى بتاعتى، لأنهم كانوا بيمضونى على ورق كتير هما اللى كتبوه». وأضاف: «عاوز أقول إنه مش من المنطقى إن واحد فى سنى يجيب حاجات زى دى من بره، يعاقب عليها القانون، وهى أصلًا موجودة فى مصر، وممكن أحصل عليها دون المخاطرة بمستقبلى وعائلتى وأجيب حاجات زى دى من بره وأتحط فى الموقف ده».



مأمور الجمارك: عثرنا معه على «ماريجوانا» و«مشروم» ومطحنة وبفرة

قال محمد نبيل إبراهيم، مأمور جمارك فى مبنى الركاب رقم ٣ بمطار القاهرة، إن اختصاصه الوظيفى هو تفتيش الركاب القادمين من الخارج فى الدائرة الجمركية، بجانب كل من يعمل فى داخل الدائرة، بالإضافة إلى أطقم الطائرات، وذلك للكشف عن أى شىء يستحق الرسم الجمركى أو دخوله إلى البلاد بشكل مخالف.



وأضاف: «أثناء أداء واجبات عملى ليلًا، وتحديدًا فى مبنى الركاب ٣، تقدم المتهم للمرور من الخط الأخضر المخصص للأشياء المسموح بمرورها، تمهيدًا لخروجه من المطار، فاستوقفته كإجراء طبيعى أمارسه مع جميع الركاب، وعند استيقافه وسؤاله تبين أنه غادر وعاد إلى البلاد خلال ٤ أيام».



وواصل: «سألته عن الوجهة القادم منها، فتردد أولًا، ثم قال هولندا، لذا اشتبهت فيه وشككت فى حمله ممنوعات قادمة من أمستردام، المشهور عنها تداول المخدرات، فعرضت أمره على مدير الصالة، الذى طلب منى تفتيش الحقائب».

واستكمل: «باشرت عملى بطريقة طبيعية، وتركت المتهم لزميل لى لتفتيش حقائب أخرى، وعلمت أن زميلى تمكن من العثور على مواد مخدرة داخل الحقيبة الخاصة به، وبعدها تم تفتيش الراكب ذاتيًا بمعرفة أحد الزملاء ولم يتم العثور على أى ممنوعات معه».

بعدها تم تشكيل لجنة لجرد «الممنوعات» التى كانت بحوزته، وتبين أنها عبارة عن كرتونة سجاير «مارلبورو» حمراء وبيضاء اللون، بداخلها ٦ أكياس بلاستيكية شفافة بها مادة بنية اللون يشتبه أن تكون مخدر الحشيش، وزنت ١٠جرامات، و٣ أكياس بلاستيكية شفافة بداخلها نبات أخضر اللون يشتبه أن تكون لمخدر «الماريجوانا»، ووزنت ٩ جرامات.



كما عثر بحوزته على علبة صغيرة بلاستيكية بداخلها مادة يشتبه أن تكون مخدر «المشروم» وزنت ١٣ جرامًا، ومطحنة وعبوة «بفرة» و١٠ بذور من نبات «الماريجوانا»، مشيرًا إلى أن الجرد تم تحت إشراف مدير الصالة، وذلك يوم ١٧ أغسطس ٢٠١٩، فى الثامنة ونصف مساءً.