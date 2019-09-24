ألمانيا تشارك في المستوى الأول بدوري الأمم الأوروبية

يشارك المنتخب الألماني لكرة القدم (المانشافت) ضمن المستوى الأول لبطولة دوري أمم أوروبا في نسخته الجديدة في 2020.



جاء ذلك بعد قرار اللجنة التنفيذية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم بزيادة عدد الفرق المشاركة في المستوى الأول من 12 إلى 16 فريقا، الأمر الذي حال دون هبوط ألمانيا إلى المستوى الثاني في هذه البطولة.