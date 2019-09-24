«ديلى ميل» ترصد «حرب السخرية والإهانة» بين الآباء وأبنائهم على «ماسنجر» و«واتس آب»

كشفت تقارير إعلامية عن أن معظم الآباء اعتادوا على توجيه رسائل توبيخية أو محتويات ساخرة إلى أبنائهم على مواقع التواصل الاجتماعى، خاصة تطبيقى «ماسنجر» و«واتس آب».

ونشرت صحيفة «ديلى ميل» البريطانية تقريرًا بعنوان «حظر أرقامهم.. الآباء لا يفوتون فرصة للسخرية من أبنائهم أو توبيخهم»، يضم مجموعة من الرسائل المأخوذة «Screen shoots» بين الآباء وأبنائهم، سواء على تطبيق الرسائل النصية العادية أو «ماسنجر»، تتضمن عبارات غير لائقة.

وفى إحدى المحادثات، وجهت أم إلى ابنها سؤالًا حول موعد عودته إلى المنزل، مستخدمة تعبيرًا غير لائق، ما جعل نجلها يرد عليها بسؤال: «أمى هل تعرفين معنى ما أرسلتيه؟»، لترد الأخيرة بأن هذا التعبير يعنى «هل سيأتى للبيت يوم الأربعاء أم الخميس أم الجمعة؟».

وفى موقف آخر، أرسل أب لابنه صورة توضح أنه على الشاطئ وليس فى المنزل، ليتعجب الابن من كيفية وصول والده إلى هذا المكان، قائلًا: «مستحيل»، ليخبره والده بأنه يمزح معه، مرسلًا إليه عبارة: «نعم أنا فى غرفتى»، ويرفق له صورة لإحدى ملفات جهاز الـ«لاب توب»، التى صورها الأب بشكل قريب للغاية من أجل إظهار صورة الشاطئ فقط.

وقال شاب آخر إنه تفاجأ بأن والده بعث إليه رسالة خلال يومه الدراسى، قال فيها: «بنى، أنت فى مشكلة كبيرة للغاية»، فسأله: «لماذا؟»، ليقول الوالد: «لأنك تحدثنى خلال يومك الدراسى»، ما أثار سخرية الابن قائلًا: «أتتحدث بجدية؟ أنت من أرسلت لى أولًا».

وفى إحدى الرسائل أرسل أب إلى والدته كلمات أغنية تقول: «قتلت للتو رجلًا، وضعت المسدس بجانب رأسه وسحبت الزناد ومن ثم قُتل»، لترد الأم بصورة جادة توضح غريزتها الإجرامية، بأنها لم تتذكر الأغنية، لكنها اعتقدت أنه ارتكب تلك الواقعة بالفعل، متسائلة: «ماذا؟ دعنى أخفى الجثة إذن، أين هى؟ هل يمكن لأى شخص أن يطلع على محادثتنا» وفى نهاية المطاف تذكرت أنها كلمات أغنية، لتسأل ابنها مرة أخرى: «هل هذه كلمات الأغنية فقط»، فيرد عليها بـ«نعم».

وتفاجأت فتاة بأن والدتها بعثت إليها رسالة توبيخية غير متوقعة، تقول فيها: «أرفض أن يكون لى أحفاد»، مضيفة: «ربما يجب عليكِ أن تجمدى بويضاتك، فى حالة أنك تريدين استخدام بديل فى يوم ما»، ما أثار سخرية الفتاة التى ردت: «شكرًا يا أمى، هذا يجعلنى أشعر بأننى جيدة طالما أنا ما زلت عزباء».

وحاولت أم إخافة ابنتها من ممارسة رياضة اليوجا، فأرسلت لها قائلة: «إنه سيجرون لها عملية غسل مخ»، لتتساءل الفتاة: «ما هذا الضحك، أمى كيف لهم أن يفعلوا ذلك؟»، فقالت إنه سيفعلون دون أن تدرى، لتجيب الابنة: «إنها فقط رياضة يوجا يا أمى»، فتحاول الأخيرة إقناعها بأنها سمعت من بعض الأمهات الذين تركوا أولادهم يمارسون اليوجا أن الأمر يحدث بالفعل.

وأرسلت أم أخرى الكثير من الرسائل النصية إلى ابنتها، عندما علمت أنها على موعد لتقابل صديقها، حينها سألتها لتتأكد: «هل تقابلت معه أم لا؟»، لتجيبها البنت بأنها معه للتو، فترد الأم بالكثير من الأسئلة فى آن واحد، مثل: «هل هو جميل؟ وما نوع التيشيرت الذى يرتديه؟ وإذا كنتِ تريدين الذهاب إلى أحد مطاعم الأكل الصينى، فأقترح عليكِ أن تطلبى البيض المفلوف كنوع طعام جانبى، فطعمه عظيم للغاية، اسأليه إذا كان يحب الأطفال أم لا؟».

وحاولت أم أخرى أن تغرى ابنها المراهق بأنها سوف تشترى له سيارة فى حال أنهى واجبه المنزلى، وفصل الكهرباء عن غسالة الأطباق، فأرسلت له قائلة: «لا تنسى أن تغلق غسالة الأطباق، وتنهى واجبك المنزلى الذى أخذته من المدرسة، فيجب علينا أن نذهب إلى منزل جدتك، وتحدثت أنا ووالدك أننا نخطط لشراء سيارة لك الشهر المقبل»، ليرد الابن: «هل هذا حقًا؟ يا إلهى شكرًا لك»، فتجيبه الأم بأنها كانت تسخر منه: «لا نحن لن نفعل بالطبع، أنا فقط كنت أريد أن أتأكد من أنك ترى رسائلى!»، ليعرب الابن عن صدمته من هذا الأسلوب.

وفى رسالة أخرى، قالت أم لابنها: «أنا أحاول الاتصال بك، ماذا لو اقترحت عليك أن تمسك بهاتفك وترد علىّ؟ ليس أمرًا جيدًا أن تتجاهل أمك!»، ليرد الابن باستغراب شديد: «أمى! أنا فى المنزل من الأساس».

