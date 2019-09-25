حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الأربعاء 25 ديسمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى، حظك اليوم الأربعاء، 25 ديسمبر 2019، لجميع الأبراج الفلكية، علي النحو التالي.



الحمل

مهنيًا: تقوى فرص نجاحك وتتضاعف مزاياك في التواصل والانفتاح، وتنتعش المعنويات نسبيًا، وتفرح لتسوية وانفراج وتبدو متحمسًا للإقدام على خطوة كبيرة.

عاطفيًا: تتمتع بثقة عالية بالنفس وتقرر إدخال تعديل مناسب على حياتك العاطفية، فتتخذ هذه الأخيرة طابعًا مختلفًا جميلًا مميزًا ومتفوقًا في مجالك العاطفي.

صحيًا: عليك الحفاظ على صحتك وتجنيبها الأمراض المعدية التي يمكن أن تصيبك بسبب نزلات البرد المحتملة هذه الأيام.





الثور

مهنيًا: إذا كانت بعض الأيام رمادية اللون فإن الانقشاع يأتي بسرعة، تسلح بديناميكية كبيرة وبمعنويات تخرق الجدار، واعتمد أسلوبًا إيجابيًا في التطرق إلى شتى المواضيع.

عاطفيًا: تسكنك حماسة لا يثنيها عائق، فتظهر في المقدمة، وتقود كل أنواع التغيير الإيجابي في علاقتك العاطفية، قد تنقلب الأوضاع لكنك تنظر إليها بتفاؤل.

صحيًا: مرافقة الأصدقاء في رحلات ترفيهية تضمن لك الهدوء وراحة البال، ومن المؤكد أنك تبقى بصحة جيدة إذا استمررت في ممارسة الرياضة يوميًا.





الجوزاء

مهنيًا: تبدو المواضيع كثيرة والحوارات غنية، إذا كنت خارج بلادك آفاق جديدة بانتظارك، وتبدو سعيدًا.

عاطفيًا: تسمح لك الظروف بتحديد خياراتك وإعادة النظر في بعض الشؤون العاطفية، ويطمئن قلبك لجهة الشريك.

صحيًا: سوف تكون صحتك على أفضل ما يرام في الأيام المقبلة إذا تناولت الدواء ولم تهمل ما طلبه منك الطبيب.





السرطان

مهنيًا: طاقاتك الكبيرة تؤهلك خوض المعارك وحصد نجاحات متنوّعة، تنشط الأعمال وتزدهر ولا شيء يمنعك من تحقيق إنجاز رائع.

عاطفيًا: تجنّب المغامرة كليًا وهدّئ من روعك، لا تتذمر من هدوء الأجواء، بل وظفه للاسترخاء بعيدًا عن الأجواء الصاخبة، لكن لا تتخذ قرارًا ولا تقطع وعدًا.

صحيًا: كُن حذرًا وانتبه لصحتك ولصحة العائلة، ربما تقلق بسبب ما يخصّ أحد المقرّبين، لكن الأمر لا يستدعي الخوف أبدًا.





الأسد

مهنيًا: تولد حوافز مهمة للعمل والنجاح، وخصوصًا في هذا اليوم الذي يحمل فرصًا غنية، ولو احتجت إلى جهود مضاعفة للاستفادة منها.

عاطفيًا: قد يزورك الحب في أي وقت، فتعيش علاقات عاطفية جدية، وزواجًا سعيدًا، وارتباطات وأفراحًا وولادات ربما.

صحيًا: صحيًا: قم بالفحوص الطبية الدورية واستشر طبيب العائلة إذا شعرت بأي ألم مفاجئ، فربما تكون مؤشرًا إلى مرض خطير.





العذراء

مهنيًا: تبدو واثقا بنفسك وقويًا في توجهاتك ومذهلًا في إقدامك ومنافستك الجميع، تحقق نصرًا اليوم وتصادف النجاح الذي تستحق، وتبدّل مواقعك أو مكان إقامتك.

عاطفيًا: يوم مناسب لتجديد الصفحة العاطفية وللتخلّي عن الأساليب الملتوية، يجب اعتماد القواعد السليمة والمباشرة في حلّ المشاكل او التباين في الأفكار.

صحيًا: اضطرابات معوية تزعجك وتسبب لك آلامًا خفيفة، لكن عليك مراجعة الطبيب لمعرفة الأسباب ووصف العلاج المناسب.





الميزان

مهنيًا: ترتبط بمواعيد على قدر كبير من الأهمية، ويتركز الضوء على الأعمال والانجازات والتغييرات الحاصلة في المحيط المهني.

عاطفيًا: لديك قدرة على تقديم الكثير للحبيب من دون انتظار المقابل، وعلى الحبيب تقدير ذلك جيدًا لتكون الكفة متعادلة.

صحيًا: يجب أن تكون حياتك الصحية في الأيام المقبلة أكثر تنظيمًا واهتمامًا حتى لا تتعرض لأمراض أو وعكات كثيرة.





العقرب

مهنيًا: تعاني صعوبة في التواصل مع الآخرين، وتمر بيوم من الشكوك، وقد تقدم على مبادرة جيدة لكن احذر الأخطاء لأن التعويل عليك كبير.

عاطفيًا: تعيش حالًا من الصفاء الفكري والذهني حين تبتعد عن كل ما يسبب التوتر مع الشريك.

صحيًا: إنه الوقت المناسب لعطلة مرحة، بعدما حرمتك مشاغلك من التمتع بالراحة والاستجمام.





القوس

مهنيًا: تدعمك صداقات قديمة وعلاقات اجتماعية جيّدة، فتجد الحلول كلما اصطدمت بعوائق أو بتعقيدات أو بخيبات أمل.

عاطفيًا: العلاقة العاطفية تشعرك بالأمان وتساعدك على الصعيدين الاجتماعي والمهني، فتكون مرتاح البال والضمير.

صحيًا: لا تجازف بسلامتك أنت بحاجة إلى الهدوء والأجواء الإيجابية، لذلك رفه عن نفسك لتحمي معنوياتك من التراجع.





الجدي

مهنيًا: نظرًا إلى قدراتك القوية على التحليل تدهش الكثيرين بالأفكار والحلول الرائعة، باستطاعتك أن تكون محط الأنظار، وتفرح لتأييد.

عاطفيًا: عليك أن تكون شفافًا مع الشريك، لأنّ الحقيقة ستظهر عاجلًا أم آجلًا، ولن تنطلي عليه ألاعيبك.

صحيًا: تبدو على وجهك علامات الارتياح وتعيش أفضل حالاتك الصحية التي افتقدتها منذ مدة.





الدلو

مهنيًا: مزاجك المتقلب لن يساعدك كثيرًا في العمل، لذا عليك تبديل أولوياتك لبلوغ أهدافك.

عاطفيًا: تحصل على الأجوبة التي كنت تنتظرها من الشريك، وتأتيك حياتك العاطفية بكل الرضى التي تبحث عنه.

صحيًا: النوم بشكل كاف يوميًا يجعلكِ في أفضل حالاتك، فعليكِ أن تعلم أن عدم النوم في الليل قد يقتل صحتك بالبطيء ويجعلك غير قادر على التركيز.





الحوت

مهنيًا: أدعوك إلى تعزيز التحالفات والصداقات وعدم البقاء وحيدًا، هذه فرصتك الثمينة لكسر القيود والتحرّر من العوائق النفسية وغيرها، مهما يكن مجال اختصاصك.

عاطفيًا: إذا كنت خاليًا تشعر بالحاجة القصوى إلى الحب، وعيش مغامرة عاطفية غير اعتيادية، أو لكي تعرف استقرارًا إذا كنت على علاقة بشخص يرضيك.

صحيًا: أنت متعب وتحتاج إلى الكثير من الانتباه لصحتك، فما عليك سوى أخذ قسط طويل من الراحة، فالأسباب التي تصيبك بالوهن الذي تشعر به كثيرة لكنها تختفي أسرع مما تتوقع.