الأربعاء 25 سبتمبر 2019 الموافق 26 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الأربعاء 25 ديسمبر 2019

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 11:43 ص
جريدة الدستور
سارة ساويرس
طباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى، حظك اليوم الأربعاء، 25 ديسمبر 2019، لجميع الأبراج الفلكية، علي النحو التالي.

الحمل
مهنيًا: تقوى فرص نجاحك وتتضاعف مزاياك في التواصل والانفتاح، وتنتعش المعنويات نسبيًا، وتفرح لتسوية وانفراج وتبدو متحمسًا للإقدام على خطوة كبيرة.
عاطفيًا: تتمتع بثقة عالية بالنفس وتقرر إدخال تعديل مناسب على حياتك العاطفية، فتتخذ هذه الأخيرة طابعًا مختلفًا جميلًا مميزًا ومتفوقًا في مجالك العاطفي.
صحيًا: عليك الحفاظ على صحتك وتجنيبها الأمراض المعدية التي يمكن أن تصيبك بسبب نزلات البرد المحتملة هذه الأيام.


الثور
مهنيًا: إذا كانت بعض الأيام رمادية اللون فإن الانقشاع يأتي بسرعة، تسلح بديناميكية كبيرة وبمعنويات تخرق الجدار، واعتمد أسلوبًا إيجابيًا في التطرق إلى شتى المواضيع.
عاطفيًا: تسكنك حماسة لا يثنيها عائق، فتظهر في المقدمة، وتقود كل أنواع التغيير الإيجابي في علاقتك العاطفية، قد تنقلب الأوضاع لكنك تنظر إليها بتفاؤل.
صحيًا: مرافقة الأصدقاء في رحلات ترفيهية تضمن لك الهدوء وراحة البال، ومن المؤكد أنك تبقى بصحة جيدة إذا استمررت في ممارسة الرياضة يوميًا.


الجوزاء
مهنيًا: تبدو المواضيع كثيرة والحوارات غنية، إذا كنت خارج بلادك آفاق جديدة بانتظارك، وتبدو سعيدًا.
عاطفيًا: تسمح لك الظروف بتحديد خياراتك وإعادة النظر في بعض الشؤون العاطفية، ويطمئن قلبك لجهة الشريك.
صحيًا: سوف تكون صحتك على أفضل ما يرام في الأيام المقبلة إذا تناولت الدواء ولم تهمل ما طلبه منك الطبيب.


السرطان
مهنيًا: طاقاتك الكبيرة تؤهلك خوض المعارك وحصد نجاحات متنوّعة، تنشط الأعمال وتزدهر ولا شيء يمنعك من تحقيق إنجاز رائع.
عاطفيًا: تجنّب المغامرة كليًا وهدّئ من روعك، لا تتذمر من هدوء الأجواء، بل وظفه للاسترخاء بعيدًا عن الأجواء الصاخبة، لكن لا تتخذ قرارًا ولا تقطع وعدًا.
صحيًا: كُن حذرًا وانتبه لصحتك ولصحة العائلة، ربما تقلق بسبب ما يخصّ أحد المقرّبين، لكن الأمر لا يستدعي الخوف أبدًا.


الأسد
مهنيًا: تولد حوافز مهمة للعمل والنجاح، وخصوصًا في هذا اليوم الذي يحمل فرصًا غنية، ولو احتجت إلى جهود مضاعفة للاستفادة منها.
عاطفيًا: قد يزورك الحب في أي وقت، فتعيش علاقات عاطفية جدية، وزواجًا سعيدًا، وارتباطات وأفراحًا وولادات ربما.
صحيًا: صحيًا: قم بالفحوص الطبية الدورية واستشر طبيب العائلة إذا شعرت بأي ألم مفاجئ، فربما تكون مؤشرًا إلى مرض خطير.


العذراء
مهنيًا: تبدو واثقا بنفسك وقويًا في توجهاتك ومذهلًا في إقدامك ومنافستك الجميع، تحقق نصرًا اليوم وتصادف النجاح الذي تستحق، وتبدّل مواقعك أو مكان إقامتك.
عاطفيًا: يوم مناسب لتجديد الصفحة العاطفية وللتخلّي عن الأساليب الملتوية، يجب اعتماد القواعد السليمة والمباشرة في حلّ المشاكل او التباين في الأفكار.
صحيًا: اضطرابات معوية تزعجك وتسبب لك آلامًا خفيفة، لكن عليك مراجعة الطبيب لمعرفة الأسباب ووصف العلاج المناسب.


الميزان
مهنيًا: ترتبط بمواعيد على قدر كبير من الأهمية، ويتركز الضوء على الأعمال والانجازات والتغييرات الحاصلة في المحيط المهني.
عاطفيًا: لديك قدرة على تقديم الكثير للحبيب من دون انتظار المقابل، وعلى الحبيب تقدير ذلك جيدًا لتكون الكفة متعادلة.
صحيًا: يجب أن تكون حياتك الصحية في الأيام المقبلة أكثر تنظيمًا واهتمامًا حتى لا تتعرض لأمراض أو وعكات كثيرة.


العقرب
مهنيًا: تعاني صعوبة في التواصل مع الآخرين، وتمر بيوم من الشكوك، وقد تقدم على مبادرة جيدة لكن احذر الأخطاء لأن التعويل عليك كبير.
عاطفيًا: تعيش حالًا من الصفاء الفكري والذهني حين تبتعد عن كل ما يسبب التوتر مع الشريك.
صحيًا: إنه الوقت المناسب لعطلة مرحة، بعدما حرمتك مشاغلك من التمتع بالراحة والاستجمام.


القوس
مهنيًا: تدعمك صداقات قديمة وعلاقات اجتماعية جيّدة، فتجد الحلول كلما اصطدمت بعوائق أو بتعقيدات أو بخيبات أمل.
عاطفيًا: العلاقة العاطفية تشعرك بالأمان وتساعدك على الصعيدين الاجتماعي والمهني، فتكون مرتاح البال والضمير.
صحيًا: لا تجازف بسلامتك أنت بحاجة إلى الهدوء والأجواء الإيجابية، لذلك رفه عن نفسك لتحمي معنوياتك من التراجع.


الجدي
مهنيًا: نظرًا إلى قدراتك القوية على التحليل تدهش الكثيرين بالأفكار والحلول الرائعة، باستطاعتك أن تكون محط الأنظار، وتفرح لتأييد.
عاطفيًا: عليك أن تكون شفافًا مع الشريك، لأنّ الحقيقة ستظهر عاجلًا أم آجلًا، ولن تنطلي عليه ألاعيبك.
صحيًا: تبدو على وجهك علامات الارتياح وتعيش أفضل حالاتك الصحية التي افتقدتها منذ مدة.


الدلو
مهنيًا: مزاجك المتقلب لن يساعدك كثيرًا في العمل، لذا عليك تبديل أولوياتك لبلوغ أهدافك.
عاطفيًا: تحصل على الأجوبة التي كنت تنتظرها من الشريك، وتأتيك حياتك العاطفية بكل الرضى التي تبحث عنه.
صحيًا: النوم بشكل كاف يوميًا يجعلكِ في أفضل حالاتك، فعليكِ أن تعلم أن عدم النوم في الليل قد يقتل صحتك بالبطيء ويجعلك غير قادر على التركيز.


الحوت
مهنيًا: أدعوك إلى تعزيز التحالفات والصداقات وعدم البقاء وحيدًا، هذه فرصتك الثمينة لكسر القيود والتحرّر من العوائق النفسية وغيرها، مهما يكن مجال اختصاصك.
عاطفيًا: إذا كنت خاليًا تشعر بالحاجة القصوى إلى الحب، وعيش مغامرة عاطفية غير اعتيادية، أو لكي تعرف استقرارًا إذا كنت على علاقة بشخص يرضيك.
صحيًا: أنت متعب وتحتاج إلى الكثير من الانتباه لصحتك، فما عليك سوى أخذ قسط طويل من الراحة، فالأسباب التي تصيبك بالوهن الذي تشعر به كثيرة لكنها تختفي أسرع مما تتوقع.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 22 ساعة

إسبانيا ترفض طلب لجوء الهارب محمد علي

منذ حوالي 6 ساعات

طبيبة تطالب زوجها بـ175 ألف جنيه مصروفات مصيف

منذ حوالي 6 ساعات

سيدة فى دعوى لحبس زوجها: رفض سداد 1500 جنيه لشراء ألعاب لأطفالى

منذ حوالي 15 ساعة

الخارجية ترد على أكاذيب أردوغان: محاولة بائسة لصرف النظر عن تدهور نظامه

ads

الصور

image description

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

image description

مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري

image description

ريد كاربت الفارس والأميرة

image description

صور.. جامعة بنى سويف تستقبل الطلاب بتحية العلم

image description

عودة المدارس

الأكثر قراءة

إسبانيا ترفض طلب لجوء الهارب محمد علي

ضبط أكبر مخزن للأسلحة المضادة للطائرات بقنا

طبيبة تطالب زوجها بـ175 ألف جنيه مصروفات مصيف

سيدة فى دعوى لحبس زوجها: رفض سداد 1500 جنيه لشراء ألعاب لأطفالى

أيام زمان

تمثال أرعب مديحة يسري وحرمها من النوم وأكل طعامها

ماذا فعلت أمينة رزق ليضربها والدها بـ "الكرباج"؟ (فيديو)

سر غناء إسماعيل ياسين تحت تهديد السلاح

فايزة أحمد ومحمد سلطان قصة حب من أول نظرة.. تفاصيل تعرفها للمرة الأولى

الصحة

سيول تؤكد رابع حالة إصابة بحمى الخنازير في مزارعها وتطلب تعاون بيونج يانج

مستشفى بكوريا الجنوبية تجري عملية إجهاض بطريق الخطأ

علماء يتمكنون من تطوير لقاح لعلاج الهربس

مضادات الاكتئاب الشائعة تخفف القلق بشكل أفضل

الرئيس نيوز

موضة شتاء 2019 "ساخنة"

نائب وزير المالية: طرح سندات دولية ما بين 4 ل6 مليارات دولار العام المالي الحالي

وزيرة الصحة: خطة لتنفيذ مبادرة الرئيس لعلاج مليون إفريقي من فيروس سي

بالمستندات.. فضح مخطط الإخوان للاستعانة بـ"أجانب" لإثارة الفوضى في مصر

منوعات

هارى وميجان وابنهما آرتشى يلتقون بكبير أساقفة فى جنوب إفريقيا

قلة النظافة قد تدفع القطط لعدم استخدام صندوق الفضلات

القطط ليست أقل وفاء من الكلاب

الصداع النصفي يكلف سنغافورة مليار دولار في عام واحد

كشكول

انطلاق دورة "الأزهر.. حوار وثقافات" للطلاب الوافدين بمنظمة الخريجين

مجلس جامعة الأزهر يبحث في اجتماعه الشهري سير العملية التعليمية

خطة جامعة أسيوط لنشر الفكر الوسطى وتوعية النشأ بمبادئ للأديان السماوية

انفوجراف.. أرقام بالجامعة التكنولوجية الجديدة ببني سويف

إسلام سياسي

مقتل 11 داعشيا فى قصف جوى استهدف مدينة مرزق الليبية

مقتل داعشى فى عملية أمنية لقوات "قسد" بدير الزور

الإرهابية وعناصرها يروجون لإغلاق مواقع التواصل الاجتماعي لمتابعة قنواتهم التحريضيه ضد مصر

شاب إخواني فى تركيا: الجماعة تروج للشائعات عبر حساباتها الرسمية


زيت وسكر

أسعار الدولار اليوم الأربعاء 25 – 9 – 2019

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25 – 9 – 2019

ما هي أعراض النزلات الشعبية؟

سيارات لتعليم الحرف اليديوية بالفيوم.. التفاصيل!

مقالات الرأي
منى رجب
وداعًا للعشوائيات
مؤمن المحمدي
سيد مصطفى
ماجد حبته
مصر السيسى.. وأمريكا ترامب
يوسف إدوارد
ثورات سيئة النية
المزيد

الثقافة

ذكرى رحيل "ناهض حتر".. شهيد الفكر الذي اغتاله الإرهاب الإخواني

"نجوم الأصوات الذهبية" بقصر الأمير بشتاك

تعرف على ألحان الموسيقار رياض السنباطي فى طور سيناء

رسالة سلام بثقافة شمال سيناء

صفحتنا ع الفيس بوك