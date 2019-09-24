"الإسكان الاجتماعى": إنشاء 12600 وحدة فى بنى سويف

قال المهندس صلاح حسن، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي: إن محافظة بني سويف تشهد إنشاء ما يزيد على 12600 وحدة سكنية خاصة بالإسكان الاجتماعي، لافتًا إلى أن من بينهم 5300 في بني سويف الجديدة، بالإضافة إلى 7300 شقة موزعة على مراكز وقرى المحافظة.



وأضاف نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم" مع الإعلامي سيد علي، أن اليوم شهد تسليم الفائزين من وحدات الإسكان الاجتماعي في بني سويف الجديدة وهم من سكان محافظة بني سويف.



وأشار إلى جهد رئيس الوزراء حيث تفقد وحدات الإسكان الاجتماعي ومستوى تشطيب الشقق قبل تسليمها للأهالي.