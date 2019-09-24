صراع الخونة مستمر.. الإخوانى محمد ناصر يسب الهارب أيمن نور في مكالمة مسربة

تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع صوتي مسرب للإخواني الهارب محمد ناصر، المذيع بقناة "مكملين"، وبين أحد الأشخاص، سب فيه "ناصر"، الهارب أيمن نور.

وفي المقطع الصوتي، يقول الشخص المجهول: "مدايق شوية"، ليرد "ناصر": "لو مدايق ابعد عن نور، دة راجل مختل عقليا".

وتابع الشخص المجهول: "خلي بالك احنا كلنا في مركب واحدة، لو انت عندك مشكلة نقعد ونشوف ازاي نحلها، واحنا هنقدرك كويس في حدود المعقول"، ليرد "ناصر": "لحظة واحدة بس، أنت عارف أن القناة بتاخد فلوس كويس أوي أوي، يعني قصة الـ30 مليون دولار، والقناة شوية حرامية، فانت عايز تاخد دولارات، دول ولاد كلب ومضيعين خالص يعني".

وواصل ناصر مهددا: "هو حر.. بالكلمتين اللي اتقالوا امبارح بالليل أنا ممكن أبيعه على الهوا".



