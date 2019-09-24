مباحثات سعودية بيلاروسية حول الموضوعات المشتركة

التقى وزير الخارجية السعودي إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، اليوم الثلاثاء، وزير خارجية بيلاروسيا فلاديمير ماكبي، وذلك على هامش أعمال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه جرى - خلال اللقاء - مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.