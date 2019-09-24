"ليلة الهافانا".. هنا شيحة تشعل "إنستجرام" بإطلالة مثيرة

شاركت الفنانة المصرية "هنا شيحة" جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بصورة جديدة لها.



وظهرت "هنا" في الصورة بإطلالة مثيرة، حيث ارتدت فستان أسود من قطعتين، كشف عن جزء من بطنها.



وعلقت "هنا شيحة" على الصورة كاتبة: "ليلة الهافانا".



وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع الصورة معبرين عن اعجابهم بها.



يُذكر أن آخر أعمال هنا شيحة، مسلسل "أرض النفاق" من تأليف أحمد عبد الله، وبطولة محمد هنيدي، هنا شيحة، محمد محمود، محمد ثروت، محمود حافظ، وإخراج سامح عبد العزيز، ومحمد العدل.