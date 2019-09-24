شاهد.. تريزيجيه يدعم محمد صلاح

دعم النجم محمود حسن تريزيجيه، المحترف في صفوف أستون فيلا، محمد صلاح نجم ليفربول، بعد احتلاله المركز الرابع في ترتيب جائزة "The best" لأفضل لاعبي العالم.



ونشر تريزيجيه عبر حسابه على "إنستجرام" صورة تجمعه بمحمد صلاح، وكتب عليها: "أنت دائمًا الأفضل".



وفاز الأرجنتيني ليونيل ميسي بلقب أفضل لاعب في العالم متفوقا على الهولندي فيرجيل فان ديك، والبرتغالي كريستيانو رونالدو.