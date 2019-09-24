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رئيس حزب المصريين: السيسي دق ناقوس الخطر بشأن أزمة سد النهضة

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 07:21 م
الدكتور حسين أبو
الدكتور حسين أبو العطا
أحلام عبدالرحمن
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قال الدكتور حسين أبوالعطا، رئيس حزب "المصريين"، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، هزت العالم والأمم المتحدة بقوتها ودقتها، وأكدت أنه يعرف جيدا بواطن الأمور.

وقال "أبوالعطا"، في بيان مساء اليوم، إن الرئيس السيسي كان واضحًا وحاسمًا حينما تطرق لأزمة سد النهضة والتجاوز الإثيوبي الواضح للجميع، عندما أكد أن مياه النيل بالنسبة لمصر مسألة حياة، وقضية وجود، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي دق ناقوس الخطر ووجه رسالة للعالم أجمع بخطورة تعثر المفاوضات بشأن سد النهضة بأنه سيكون له انعكاسات سلبية على الاستقرار والتنمية في المنطقة بصفة عامة، لذلك وضع مسئولية كبرى على المجتمع الدولي سعيًا للتوصل لاتفاق مرضٍ لجميع الأطراف.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن مطالبة الرئيس السيسي بضرورة وجود حل جذري للأزمة الليبية والسورية والفلسطينية أمر لا يخرج إلا من قائد حقيقي في المنطقة كما وصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في لقاء بينهما حدث مساء أمس على هامش الاجتماعات، ويؤكد أنه مهموم بقضايا المنطقة بأكملها ويسعى دائما لوضوع حلول جذرية وسريعة لجميع الأزمات حتى ينعم المجتمع بأمن وسلام دائمين، مشيرا إلى أن مصر تزداد قوة كل يوم بقائدها الرئيس السيسي المخلص لشعبه والساعي دائما لحل مشكلاته.

وأوضح أن الرئيس السيسي لم يكن فقط القائد الحقيقي للمنطقة العربية بل للقارة الإفريقية، واتضح ذلك الأمر حينما تطرق في كلمته عن القارة الإفريقية ومشكلاتها، وطالب مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية بدعم التنمية في إفريقيا، مشيرا إلى أن حديث الرئيس السيسي لم يخلو أيضا من الحديث عن الإرهاب وخطورته على العالم أجمع، وخاصة أن مصر من أكثر الدول التي عانت على مدار سنوات وما زالت تعاني من الإرهاب الغاشم الذي يريد أن تعم الفوضى والخراب أنحاء البلاد، لأني يعي جيدا أن الاعتداءات الإرهابية زادت حجما وانتشارا، بحيث دمرت مجتمعات وتسببت في زعزعة الاستقرار في مناطق بأسرها.

وأكد أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، تعد إنجاز جديد لأول رئيس مصري يحضر 5 دورات متتالية لاجتماعات الجمعية العامة، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي أصبح له وضعه ومكانته فى أى دولة يقوم بزيارتها، وبالتالى فإن تواجده فى مثل هذه الاجتماعات الدولية المهمة يدل على مكانة مصر فى الخارج ويعزز تواجدها دوليا، موضحا أنه جعل كلمة مصر مسموعة في جميع المحافل الدولية بفضل حنكته وذكائه.

وتشارك مصر في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ74، وألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة مصر أمام اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ودعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الاجتماع رفيع المستوى للدورة الـ74 للجمعية العامة، لفتح نقاش حول تطوير عمل دول المنطقة، تحت مظلة الأمم المتحدة.

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