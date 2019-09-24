رمضان عبدالمعز: لو أنت مع الله تيسرت لك كل أمور الدنيا

قال رضا عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن من كان الله معه فمن يكون عليه.



وأضاف خلال برنامجه "لعلهم يفقهون المُذاع عبر فضائية "DMC"، أنه لو كان الله معه، حتى لو كانت الدنيا عناء فإنه لا يشعر بعناء"، متابعًا: "لو ربنا معاك ودنيتك مُره، فإنك لن تشعر بمرارتها إنما لو دنيتك حلوة وربنا مش معاك فلن تشعر بحلاوتها".



وتابع مقدم برنامجه "لعلهم يفقهون": "فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود، فالكل هيّن، وكل الذي فوق التراب تراب".



واختتم بقول الله تعالى في سورة مريم: "إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَٰنُ وُدًّا (96)".