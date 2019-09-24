التحالف العربي يسقط صاروخين حوثيين

أسقطت قوات التحالف العربي في اليمن، مساء اليوم، صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة الحوثي من محافظة صنعاء، لكنهما سقطا داخل محافظتي عمران وصعدة بعد تدميرهما.



وأوضح المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي العقيد تركي المالكي في بيان مساء اليوم أن الميليشيا الحوثية مستمرة في انتهاكها للقانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائيًا على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية والتي تهدد حياة المئات من المدنيين.



وشدد المالكي على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.



ولم يتم الكشف حتى الآن عن وقوع خسائر مادية أو ضحايا جراء اعتراض الصاروخين اللذين أطلقتهما جماعة الحوثي.