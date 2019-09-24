"تخاريف التابع".. جمال ريان يطرح استفتاء حول عودة السيسي.. و النتيجة صادمة

صفعات متتالية يتلقاها الإعلاميين المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية وحلفائهم، عندما يحاولون التحريض على مصر، أو طرح استطلاعات للرأي تخص الأوضاع في مصر، فتأتي النتائج دائما مخيبة لآمالهم.

هذه المرة طرح مذيع الجزيرة جمال ريان، اسفتاء عبر حسابه على تويتر، بشان الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي قال فيها: "هل هناك انقلاب عسكري ناعم يتم على السيسي؟، هل سيعود السيسي إلى مصر، أم أنه لن يعود بعد الجمعة القادمة، أو أنه قضي أمره".

والمثير أن الإجابة جاءت "سيعود" بنسبة 62 % من إجمالي المشاركين في الاستفتاء، رغم الجهود التي تبذلها اللجان الإلكترونية الإخوانية لضبط نتائج هذا الاستفتاء بما يتوافق مع هوى الجماعة الإرهابية، ولكن في النهاية جاءت النتيجة مخيبة لتوقعاتهم.