رمضان عبدالمعز يوضح نداءات الله لسيدنا موسى في القرآن

قال رمضان عبدالمعز، الداعية الاسلامي، إن هناك مشهدا من النداءات القرآنية، وهو خاص بنبي الله موسى ابن عمران رئيس أنبياء بني إسرائيل، فقد ناداه الله سبحانه وتعالى في القرآن أحد عشر نداءً.



وأضاف خلال برنامجه "لعلهم يفقهون"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، أن من بين نداءات الله للنبي موسى عليه السلام، نداء العصا، لافتا إلى أن عصا سيدنا موسى لها ثلاثة أحوال، الحالة الأولى عندما كان يناجي سيدنا موسى ربه، الحالة الثانية عندما ذهب سيدنا موسى عليه السلام إلى فرعون، أما الحالة الثالثة فكانت أمام السحرة.