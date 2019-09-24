واشنطن: معلومات استخباراتية أكدت تورط إيران في هجوم أرامكو

أكد المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران براين هوك أن الدول التي اتهمت إيران بالوقوف وراء الهجمات على منشآت شركة أرامكو النفطية السعودية استندت إلى معلومات استخباراتية.



وأوضح بريان هوك في تصريحات مساء اليوم الثلاثاء، أن الصواريخ التي استهدفت منشآت أرامكو جاءت من الشمال وليس من اليمن، وذلك وفق قناة "سكاي نيوز".



وأوضح المبعوث الأمريكي أن الرئيس دونالد ترامب قدم خطابا قويا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وطالب المجتمع الدولي بضرورة التصدي لإيران، وفي الوقت ذاته أكد الرئيس ترامب أنه سيبقي باب الحوار مفتوحا مع إيران.



وتعهد هوك بأن الولايات المتحدة ستواصل سياسة العقوبات ضد طهران.



وأضاف "تعزيز وجودنا العسكري في الخليج ساهم في ردع إيران".



وأعلنت الولايات المتحدة في وقت سابق أن العقوبات التي فرضتها على إيران كلفتها خسائر سنوية تقدر بـ50 مليار دولار.