تفاصيل اقتراب 5 كويكبات من الأرض

أكدت وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن هناك 5 كويكبات تتحرك نحو كوكب الأرض يتم تتبعها عن كثب إلا أنها ليست في مسار تصادمي مع الأرض، على الرغم من أن وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أكدت في وقت سابق أنه لا يوجد أي كويكب في مسار تصادم مع الأرض خلال المائة عام المقبلة.



وأضافت أن ناسا تتبع الآن كويكب ضخم قد يكون خطير للغاية، ومن المتوقع أن يكون في اقرب نقطة مع كوكب الأرض هذا الإسبوع، ونظرًا لسرعته وضخامته فإن عواقب ضربه للأرض ستكون وخيمة للغاية.



وأشارت إلى أن قطر الكويكب يصل إلى حوالي 1410 قدم أي ضعف حجم هرم مصر الأكبر "خوفو" 3 مرات، ووفقًا لدراسات "ناسا" فإن الكويكب يقترب من الأرض بسرعة 5 آلاف ميل في الساعة.



وأوضحت أن هناك تخوفات من عدم انفجار الكويكب خارج الغلاف الجوي للأرض كما يحدث مع باقي الكويكبات الأصغر حجمًا، فمن المرجح أن يمر عبر الغلاف الجوي الذي من شأنه أن يدك مدينة بالكامل، وقدر العلماء موعد اقترابه من الأرض يوم 24 سبتمبر الساعة 3.27 صباحًا بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية.

