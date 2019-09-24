المركز الثقافي بطنطا يختتم فعاليات نشاط الصيف (صور)

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بالمركز الثقافى بطنطا، فعاليات برنامج الصيف التى نظمها المركز خلال الثلاثة أشهر الماضية.



حيث اختتم قسم الفنون التشكيلية بالمركز الدورة التدريبية لتحسين الخط العربى تدريب شيماء أبو الدهب، بتكريم المتميزين منهم، واستكمل نادى تكنولوجيا المعلومات بالمركز دورة تعليم الرواد برنامج الوورد، حيث قامت هاجر عبد الفتاح بتعريف الأطفال على واجهة برنامج الـword وكيفية تكبير وتصغير حجم الخط وتغيير لون واتجاه الخط.



