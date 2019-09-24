البريدي العالمي يفتتح أعمال الكونجرس الاستثنائي في جنيف

افتتح الاتحاد البريدي العالمي، اليوم الثلاثاء، في جنيف، أعمال مؤتمره الاستثنائي الثالث بمشاركة أكثر من 800 ممثل رفيع المستوى من 130 دولة عضو بالاتحاد.



ويبحث المؤتمر، على مدى أيام عمله التي تستمر حتى بعد غد الخميس، مشكلة معدلات الأجور البريدية أو التعويض الذي يُدفَع عن الرسائل البريدية الضخمة أو الطرود الصغيرة مقابل المعاملة والنقل والتوصيل، وهي القضية التي تنذر في حال عدم التوصل إلى اتفاق خلال المؤتمر بانسحاب أمريكي من النظام البريدي العالمي.



وفي هذا الصدد، قال بيتر نافارو ممثل الولايات المتحدة في المؤتمر ومساعد رئيس ومدير مكتب التجارة وسياسة التصنيع الأمريكي، في بيان استبق به مشاركته ووزعته البعثة الأمريكية في جنيف، إن الرئيس الأمريكي ترامب اكتشف أن الولايات المتحدة تضطر إلى تقديم دعم كبير لاستيراد الطرود الصغيرة بطريقة تكلف خدمات البريد بالولايات المتحدة مئات الملايين من الدولارات سنويا وتكلف الاقتصاد الأمريكي عشرات الآلاف من الوظائف؛ لذا طلب إصلاح هذا الوضع.



وأضاف نافارو أن الولايات المتحدة كانت أعلنت قبل عام نيتها مغادرة الاتحاد البريدي العالمي، ومن خلال خروج سلس محتمل لكنها تشارك بأمل أن يتم إصلاح نظام الرسوم البريدية النهائية، مشيرا إلى أن غالبية الدول تريد بقاء الولايات المتحدة بالاتحاد.



وشدد نافارو، في بيانه، على أن هناك نتيجتين مقبولتان فقط لاجتماع جنيف؛ أولهما ما تسميه الولايات المتحدة (الخيار ب) الذي سيسمح لجميع أعضاء الاتحاد البريدي العالمي بالإعلان الفوري عن الأسعار، مشيرا إلى أنه برغم أن هذا الخيار قد يتسبب في حدوث بعض الاضطرابات على المدى القصير إلا أنه أكثر الطرق سرعة للإصلاح.. أما المسار المقبول الثاني بحسب المسؤول الأمريكي فهو الخيار متعدد السرعات كما سماه والذي سيسمح للولايات المتحدة بالإعلان الفوري عن معدلاتها في حين تحقق الدول الأخرى هذا الهدف خلال فترة خمس سنوات.



وحذر نافارو من أن مراهنة بعض الدول على أن موقف الولايات المتحدة يمكن أن يضعف سيمثل سوء تقدير شديد وقراءة سيئة لنوايا الولايات المتحدة.

وقال ممثل الولايات المتحدة إن الهدف الأساسي للاتحاد البريدي العالمي كان إنشاء نظام متبادل المنفعة من شأنه أن يوزع البريد الدولي في جميع أنحاء العالم بطريقة عادلة ومنصفة، مضيفا أنه يجب الآن إعادة تجهيز هذا النظام للعالم الجديد للتجارة الإلكترونية.