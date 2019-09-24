اعتقال سويدي للاشتباه في صلته بتفجيرات في الفلبين

أعلن الجيش الفلبيني اعتقال مواطن سويدي من أصل تركي وامرأتين أخريين جنوبي البلاد للاشتباه في صلتهم بهجمات إرهابية.



وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز"الأمريكية اليوم الثلاثاء، نقلًا عن مسئولين فلبينيين، أن السويدي من أصل تركي، حسن أكجون، تم اعتقاله أمس الاثنين إلى جانب امرأتين أخريين في مقاطعة سلطان كودارات جنوب الفلبين.



وأضافت الشبكة أن قوات الأمن الفلبينية صادرت أسلحة ومتفجرات وأعلامًا لتنظيم "داعش" عند القبض على المشتبه بهم.



وأوضح الجيش الفلبيني أن حسن أكجون هو عضو في تنظيم على صلة بـ"داعش" في السويد وهو على علاقة كذلك بهجوم آخر وقع في أغسطس من العام الماضي في سلطان كودارات، مشيرًا إلى أن المرأتين على علاقة بتفجير آخر وقع في الفلبين منذ أيام تسبب في إصابة 8 أشخاص.