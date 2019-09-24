لطيفة تدعم مصر والسيسي: اللي ماشفاش الإنجازات فاته كتير

حرصت الفنانة التونسية لطيفة، على دعم الجيش المصري والرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد الهجمة الشرسة التي تواجهها مصر خلال الوقت الحالي.



ونشرت لطيفة، فيديو عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر"، وقالت فيه: "أنا عايشة في مصر من أكثر من 25 سنة درست واتعلمت ونجحت فيها، واللي ما شفاش الإنجازات اللي حصلت أخيرًا يبقى فايته كثيرًا".



واضافت: "اللي يشوف قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة والإنجازات اللي حصلت فيها واللي حتصل، مثل الطرقات الموجودة، وفيروس سي بيتصلح ويتغلي من مصر، أنا بدعم مصر ومن يرأسها، وجيشها شعبها وناسها وربنا يحمي مصر ويسقط الخونة".



وعلقت لطيفة على الفيديو قائلة: "هو ده رأيى وهى دى قناعتى وافتخر والى موش عاجبه مايدخلش صفحتي، وكفاية وهم ومغالطات يا خونة حتودو الشعوب فين أكثر من إلى شفناه ومن إلى احنا فيه.. انكشفتوا والناس وعيت".