رمضان عبد المعز: هكذا كانت طريقة حديث النبي محمد

قال رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن هناك الكثير من الأمور لم نتعلمها إلا من أمنا عائشة رضي الله عنها.



وأضاف "عبدالمعز"، خلال برنامجه "لعلهم يفقهون"، المُذاع عبر فضائية "DMC":"أنه عندما سألوا السيدة عائشة باعتبارها أقرب الناس إلى رسول الله، حديثينا عن حديث رسول الله، فقالت لم يكن يسرد الكلام كسردِكم، كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاث حتى تُفهم عنه".



وأوضح، مقدم برنامج "لعلهم يفقهون"، أن النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) لم يكن يتحدث بشكل مُطوّل كالكثير من الناس.