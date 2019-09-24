28 سبتمبر.. "فتاة الفانيليا" على طاولة مركز الهالة الثقافي

يستصيف مركز الهالة الثقافي، الكاتبة دينا السقا لمناقشة وتوقيع روايتها الجديدة "فتاة الڤانيليا" الصادرة عن دار الهالة للنشر والتوزيع، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء يوم السبت الموافق 28 سبتمبر الجاري.



يذكر أن الرواية تدور في إطار اجتماعي حول الأزمات النفسية التي تطرأ على الناس وكيفية النهوض بعدها، وتمر بكثير من التساؤلات من خلال طرح يتعمق في مناقشة الشخوص، كما تتطرق إلى الكثير من الأمور المحيرة في حياتنا والتي باتت تشكل علامات استفهام كبيرة.

