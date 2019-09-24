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عالم

العاهل الأردني والأمين العام للأمم المتحدة يبحثان المستجدات الإقليمية

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 06:57 م
العاهل الأردني الملك
العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني
أ ش أ
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بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، آخر المستجدات الإقليمية وفي مقدمتها جهود تحقيق السلام في المنطقة.

وأكد الملك عبدالله - خلال اللقاء الذي عقد على هامش اجتماعات الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)- ضرورة تكاتف الجهود الدولية إزاء رفض كل الإجراءات الأحادية الجانب التي من شأنها تقويض حل الدولتين باعتباره الحل الوحيد للصراع، والذي تقوم بمقتضاه الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.

كما بحث الجانبان الأزمات التي تشهدها المنطقة، ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لها، تعيد الأمن والاستقرار لشعوبها.

وتم التأكيد خلال اللقاء على أهمية مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في نيويورك بين الأردن ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات مكافحة الإرهاب، في إطار مبادرة اجتماعات العقبة.

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