مكرم محمد أحمد يدعو لمخاطبة الرأي العام الإسرائيلي (فيديو)

دعا الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، العرب لتشكيل موقف عربي قوي وواضح، ومخاطبة الرأي العام الإسرائيلي خطابًا جديدًا، قائلًا:"ربما يغير من طبيعة الرأي العام الإسرائيلي، وهذا أفضل من التطبيع وراء الأبواب المغلقة".



وأضاف خلال لقائه في برنامج "حديث المساء"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن المكاسب التي ستعود على الشعب الإسرائيلي كبيرة بعد عودة العلاقات كاملة مع أكثر من 50 دولة إسلامية، وذلك في حالة تسوية الأمر وإقرار السلام وأصبح للفلسطينيين دولة.



ولفت إلى أن نتنياهو يعرقل عملية السلام، بسبب جشعه في ضم مزيد من الأراضي، آخرها غور الأردن.