معرض للكتاب ومناقشة "الطاووس المغرور" لـ دعاء جمال بثقافة المنيا

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة المنيا فعاليات المرحلة الأولى للبرنامج الثقافي والفني الشامل "لتعزيز قيم وممارسات المواطنة لمواجهة التطرف والأحداث الطائفية" ببيت ثقافة صندفا، حيث أقيمت ورشة فنية لأعمال الصلصال مع النحات التلقائي هشام عيد ضمن نشاط دوار العمدة.



إلى جانب فعاليات ورشة فنية رسم وزخرفة لثقافة مطاى المنيا، فى إطار حرص الفرع على إكتشاف المواهب الشابة وتنميتها نظم بيت ثقافة مطاي ورشة فنية عن الرسوم الزخرفية بمدرسة الثانوية الفنية بنات، وذلك لليوم الثانى على التوالى مع الفنانة هبه أحمد حسن وتدريب الطلاب على كيفية تنفيذ عمل فني متكامل.



كذلك نظمت مكتبة الشيخ مسعود ورشة فنية للأطفال بمدرسة الشيخ مسعود الإبتدائية، وتدريب الأطفال على رسم بعض الأشكال التي تتناسب مع أعمارهم بالأقلام الفلوماستر، َكما ناقشت معهم طريقة تلوين الأشكال بالألوان المناسبة لكل صورة.



تشجيعًا للجمهور على القراءة والاطلاع أقام بيت ثقافة ديرمواس معرض كتاب بالمدرسة الثانوية ببني عمران والذي شهد المعرض إقبالا من الطلاب والعاملين بالمدرسة، ونظم نادى أدب قصر ثقافة أبو قرقاص ليلة ثقافية متميزة لمناقشة المجموعة القصصية" الطاووس المغرور" للكاتبة دعاء جمال فى أولى أعمالها الأدبية وقدم كلا من الدكتور موسى نجيب موسى والشاعر محمود العيساوي دراسة نقدية للعمل، وأدارتها الدكتورة شيرين عبد العزيز، وبحضور الشاعر أسامة أبوالنجا رئيس نادى الأدب، أعقبها أمسية أدبية تألق فيها كوكبة من الشعراء والمبدعين.