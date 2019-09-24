رمضان عبد المعز: من أراد بمصر سوء سيرد الله كيده في نحره

قال رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن من معه الله تعالى هو من سينتصر ويبقى، مشيرًا إلى أن الله تعالى يرد كيد الكائدين في نحورهم، ومن أراد تدميرك، فإن الله تعالى سيدمره، ومن يكيد لك، سيكفيك الله شره.



وأضاف "عبدالمعز"، خلال برنامجه "لعلهم يفقهون"، المُذاع عبر فضائية "DMC": "أن من أراد بمصر سوء سيرد الله كيده في نحره، ومن يريد بمنطقتنا العربية سوء، فسيرد الله كيده في نحره، وسجعل تدبيره تدميرًا، ويجعل الدائرة عليه".



وتابع بقول الله تعالى في سورة الطارق: "إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا".