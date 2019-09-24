"التاريخ في مصر".. محاضرة بثقافة القليوبية

نظم قصر ثقافة بهتيم بفرع ثقافة القليوبية معرض فن تشكيلي تضمن مجموعة من الأعمال الفنية الخاصة بفناني قسم الفنون التشكيلية ورواد القصر، ويستمر حتى يوم ٢٦ سبتمبر الجاري، بينما عرض قصر ثقافة الطفل ببنها فيلم كرتون "حكاية سمكة" بحضانة الطفل السعيد النموذجية.



كما استمر قسم الفنون التشكيلية بقصر ثقافة القناطر الخيرية في تقديم فعاليات ورشة "دراسة تأثيرات لونية" بجانب إقامة ورشة تفصيل ملابس بنادي المرأة وذلك في إطار زيادة المهارة اليدوية لدى المرأة المصرية.



واحتفالا ببدء العام الدراسي الجديد، نفذت مكتبة الطفل والشباب بكفر طحلة ورشة عمل مقلمة من الخامات البيئية المتاحة وباستخدام ورق الكارتون والفوم، بينما أقام نادي المرأة بقصر ثقافة كفر شكر ورشة لعمل مفرش وذلك باستخدام قماش الستان، بجانب محاضرة بنادي تكنولوجيا المعلومات للأطفال لتعلم إنشاء ملف على الحاسب الآلي وطرق حفظه.



عقد بيت ثقافة شبين القناطر محاضرة بالتعاون مع المدرسة التجريبية للغات بعنوان "التاريخ في مصر" ألقتها هدى حامد النجار، استهلت حديثها بأن تاريخ مصر هو أعظم وأقدم تاريخ بالعالم يزيد عن 7000 عام قبل الميلاد وتحدثت عن التاريخ القديم وعظمة ملوكه وتقدمه في علوم الطب والفلك وتناولت كذلك تاريخ مصر الحديث وذلك ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة.